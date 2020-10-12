День захисника України Ілюстрація: Юрій Журавель

https://racurs.ua/ua/n145029-vyplaty-na-pokrovu-hto-z-kyyan-otrymaie-dopomogu-na-svyato.html

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Свято Покрови, а заразом День захисника України, країна святкує 14 жовтня. З нагоди свята з бюджету Києва деяким категоріям киян виплатять матеріальну допомогу.

Йдеться про ветеранів АТО, волонтерів та родини Героїв Небесної Сотні. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, загалом її отримають понад 29 тис. киян.

Це — ветерани АТО, волонтери та родини Героїв Небесної Сотні. Отримають допомогу і внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та проживають у столиці. Розмір такої допомоги — від 800 до 1 тис. 500 грн, — сказав Кличко.

Водночас по 1 тис. 500 грн отримають родини загиблих або поранених учасників Революції гідності та війні на сході України та сім’ї волонтерів.

Киянам, які отримали тяжкі травми під час Революції гідності, виплатять по 1 тис. грн.

Мешканці столиці, які отримали травми середньої тяжкості, учасники АТО, бійці-добровольці, отримають на Покрову по 900 та 800 грн.

Нагадаємо, у вересні Віталій Кличко заявив, що столиця істотно оновить парк громадського транспорту. До кінця 2020 року місто отримає 200 нових сучасних автобусів. З них 80 автобусів будуть 12-метровими, а 120 автобусів — 19-метровими.