На Саакашвили напали в Афинах

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Ракурс

На грузинского и украинского политика Михаила Саакашвили напали в Афинах. В столице Греции 12 октября неизвестный напал на бывшего президента Грузии и украинского чиновника.

В Греции Саакашвили встречался с грузинскими эмигрантами, которые в данный момент проживают в этой стране.

Саакашвили встретили у входа в здание кинотеатра, в котором должна была состояться встреча. На кадрах ролика видно, как его окружили поклонницы, а в этот момент на него напал мужчина в капюшоне и нанес несколько ударов. Сам политик сильно не пострадал, отделался лишь легкими ушибами.

Саакашвили якобы предупреждали о том, что не пустят за границу, но он все равно смог приехать в Афины.

Вице-премьер Грузии, министр юстиции Теа Цулукиани заявил ранее, что если бывший президент Михаил Саакашвили прибудет в Грузию, его задержат на границе.

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе идет под первым номером в списке партии Саакашвили «Единое национальное движение».