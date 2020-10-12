Зеленский и Дуда подписали декларацию об агрессии России

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Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали совместную декларацию, в которой вспомнили о войне на Донбассе и аннексии Россией Крыма.

Документ был согласован в рамках официального визита президента Польши в Киев 12 октября. Главы государств отметили «право граждан всех стран решать свое будущее на демократических выборах».

Подчеркиваем уважение международного права и основных принципов международных отношений, одновременно призываем к прекращению незаконной оккупации АР Крым и агрессии, которая продолжается на Донбассе. Варшава выражает заинтересованность во взаимодействии с Киевом в рамках международной платформы по деоккупации Крыма, — заявили лидеры соседних стран.

В декларации также отмечается, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах.

Также в понедельник состоялось подписание украинско-польских документов с участием Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Напомним, 12 октября — второй день визита польской президентской четы в Украину. Дуда сегодня общается с представителями украинской власти.