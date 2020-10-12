Киев и Варшава акцентировали внимание на проектах «Триморье» и «ЛитПолУкрбриг»

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Об участии в проектах «Триморье» и «ЛитПолУкрбриг» вспомнили в совместном заявлении президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда.

Соответствующее заявление по результатам двусторонних переговоров 12 октября обнародовал Офис президента.

Польша поддерживает углубление сотрудничества Украины с инициативой «Триморье», — говорится в заявлении.

Также стороны отметили необходимость продолжения работы консультационного комитета на президентском уровне, следующее заседание которого состоится в Варшаве. Кроме этого, Украина и Польша будут сотрудничать в энергетической сфере для укрепления энергобезопасности в регионе и Европе.

Подтверждаем необходимость дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского, — указано в заявлении Зеленского и Дуды.

Дополнительно главы государств признали, что гуманитарное и культурное сотрудничество будет направлено на содействие человеческим контактам, реализацию совместных проектов в сферах образования, науки, здравоохранения, молодежных обменов и туризма.

Напомним, инициатива трех морей — Балтийского, Адриатического и Черного — «Триморье» — международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза. В это объединение входят следующие государства: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, Австрия, Словакия, Словения, Хорватия, Румыния, Болгария.

В то же время литовско-польско-украинская бригада (ЛитПолУкрбриг) — многонациональная военная бригада, которая была создана в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины.