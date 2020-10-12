Виталий Кличко Фото: kyivcity.gov.ua

https://racurs.ua/n145035-samuu-krupnuu-svalku-ukraina-zakrout-poobeschal-klichko-i-rasskazal-detali.html

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Киев закроет свалку в Подгорцах. Полигон, на который вывозят отходы столицы, является самым большим в стране. Вскоре на нем начнут рекультивацию и подготовку к закрытию.

За год в Подгорцы свозят более 450 тыс. тонн отходов. Полигон работет 34 года, сообщил на брифинге 12 октября мэр Киева Виталий Кличко.

Я подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона — подготовки его закрытия, — сообщил Виталий Кличко.

Государственную экспертизу прошел проект рекультивации первой карты на полигоне. Сейчас ведется закупка необходимого оборудования.

Кличко назвал процесс закрытия длительным и добавил, что городу нужна альтернатива полигона. Для этого Киев разработал «План управления отходами», предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что компания, которая утилизирует медицинские отходы из инфекционных больниц Киева, просто выбрасывала их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов на Киевщине.

Отходы содержали, в частности, шприцы, медицинские маски и халаты. Среди них могли быть и отходы из больниц, в которых принимают пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.