Анатолий Бондаренко. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n145038-mer-oranjevyh-cherkass-snova-sabotiruet-karantin-video.html

Ракурс

Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс, считает, что в городе недостаточно больных коронавирусом для введения ограничений «оранжевой» карантинной зоны.

По его мнению, отнесение Черкасс в эту зону было «преждевременным». Об этом он заявил на видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Бондаренко считает, что количество больных в Черкассах остается контролируемым, а в черкасских больницах лечатся жители других городов. Он отметил, что сейчас местные власти планируют дать возможность доучиться детям, а перед выборами школьники уйдут на каникулы.





Он уточнил, что в инфекционной больнице Черкасс с диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19» находятся 42 пациента. Из них 31 — жители областного центра.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Черкасс уже фигурировал в скандале с центральной властью из-за карантинных ограничений. Исполком Черкасского горсовета принял решение существенно смягчить карантин для некоторых сфер бизнеса, когда по всей стране был установлен карантин.