Подавати кисень і ставити крапельниці COVID-хворим на Харківщині хочуть удома

https://racurs.ua/ua/n145146-podavaty-kysen-i-stavyty-krapelnyci-covid-hvorym-na-harkivschyni-hochut-udoma.html

Ракурс

Лікування коронавірусу на Харківщині пропонують змінити. Місцева облдержадміністрація та місто Харків пропонуватимуть центральній владі внести зміни до алгоритму надання допомоги пацієнтам з COVID-19.

Подавати кисень і ставити крапельниці COVID-хворим пропонують вдома, щоб розвантажити медзаклади. Про це на сесії Харківської облради 15 жовтня повідомив заступник Харківської ОДА Тарас Пастух.

В чому полягає цей алгоритм? Створення певного мобільного парку обладнання, тих самих кисневих концентраторів, для того, щоб підтримати сімейну ланку медицини, для того, щоб лікарі первинної ланки могли більш якісно надавати допомогу на дому, створюючи мобільні бригади, які будуть виїжджати до наших хворих. Можливо, ставити ті самі крапельниці, забезпечувати хворих на декілька днів кисневими концентраторами і, відповідно, таким чином ми зможемо більш якісно, більшій кількості надати допомогу в початковій стадії захворювання, — сказав Пастух.

За його словами, у пацієнта, який отримує кисень у перші доби, значно більше шансів не стати тяжкохворим.

Сьогодні у МОЗ повідомили про 651 нового хворого на COVID-19 у Харківській області. Всього в регіоні з початку епідемії виявили вже 26 тис. 913 інфікованих.

Раніше «Ракурс» повідомляв про чималі черги до лікарень і значний відсоток заповнюваності спеціалізованих медзакладів хворими на коронавірус.