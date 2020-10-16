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Ракурс
Канабіс і Будапештський меморандум — Зеленський оприлюднив решту питань громадянам, фото — ОП

Канабіс, скорочення Ради і Будапештський меморандум — Зеленський оприлюднив решту питань громадянам (ВІДЕО)

16 жов 2020, 09:44
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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив решту запитань громадянам.

15 жовтня президент оголосив відразу три з п’яти своїх питань, які призначені для так званого всенародного опитування 25 жовтня.

Зеленський запитає в громадян:

  • Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?
  • Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?
  • Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?


Нагадаємо, що витік з Банкової щодо усіх запитань опитування стався 15 жовтня. У ЗМІ потрапила чернетка із переліком.

Раніше президент оприлюднив перші два питання — щодо довічного ув’язнення для корупціонерів і створення вільної економічної зони на Донбасі. В Офісі президента наголошували, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Джерело: Ракурс


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