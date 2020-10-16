Каннабис, сокращение Рады и Будапештский меморандум — Зеленский обнародовал остальные вопросы гражданам (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145188-kannabis-sokraschenie-rady-i-budapeshtskiy-memorandum-zelenskiy-obnarodoval-ostalnye-voprosy.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал остальные вопросы гражданам.
17 октября президент объявил сразу три из пяти своих вопросов, которые предназначены для так называемого всенародного опроса 25 октября.
Зеленский спросит у граждан:
Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Напомним, что утечка с Банковой по всем вопросов опроса произошла 16 октября. В СМИ попал черновик с перечнем.
Ранее президент обнародовал первые два вопроса — по поводу пожизненного заключения для коррупционеров и создания свободной экономической зоны на Донбассе. В Офисе президента отмечали, что опрос не будет иметь юридических последствий.