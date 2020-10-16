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Ракурс
Зеленский обнародовал остальные вопросы гражданам, фото — ОП

Каннабис, сокращение Рады и Будапештский меморандум — Зеленский обнародовал остальные вопросы гражданам (ВИДЕО)

16 окт 2020, 09:44
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Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал остальные вопросы гражданам.

17 октября президент объявил сразу три из пяти своих вопросов, которые предназначены для так называемого всенародного опроса 25 октября.

Зеленский спросит у граждан:

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?


Напомним, что утечка с Банковой по всем вопросов опроса произошла 16 октября. В СМИ попал черновик с перечнем.

Ранее президент обнародовал первые два вопроса — по поводу пожизненного заключения для коррупционеров и создания свободной экономической зоны на Донбассе. В Офисе президента отмечали, что опрос не будет иметь юридических последствий.

Источник: Ракурс


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