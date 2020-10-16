Зеленский обнародовал остальные вопросы гражданам, фото — ОП

https://racurs.ua/n145188-kannabis-sokraschenie-rady-i-budapeshtskiy-memorandum-zelenskiy-obnarodoval-ostalnye-voprosy.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал остальные вопросы гражданам.

17 октября президент объявил сразу три из пяти своих вопросов, которые предназначены для так называемого всенародного опроса 25 октября.

Зеленский спросит у граждан:

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Напомним, что утечка с Банковой по всем вопросов опроса произошла 16 октября. В СМИ попал черновик с перечнем.

Ранее президент обнародовал первые два вопроса — по поводу пожизненного заключения для коррупционеров и создания свободной экономической зоны на Донбассе. В Офисе президента отмечали, что опрос не будет иметь юридических последствий.