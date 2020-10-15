Пять вопросов Зеленского: подготовка к сдаче Донбасса?

Пять вопросов Зеленского. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2746-pyat-voprosov-zelenskogo-podgotovka-k-sdache-donbassa.html

Ракурс

Мастера интриги из Офиса президента Украины обещали раскрывать тайну вопросов общенационального опроса, намеченного на 25 октября, день местных выборов, по чуть-чуть, по одному в день. ОПУ, как лукавая Шахерезада, интригует своего хозяина, то бишь украинский народ, выдавая понемногу свои секреты.

Первый вопрос, озвученный в День защитников Украины, смешно даже обсуждать, настолько популистски он звучит: «Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?». Что такое «особо крупные размеры», какие изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство необходимо внести? А кому интересно! Это ведь не вопрос вовсе, а обращение к коллективному Шарикову, который должен ответить: «Взять все да и поделить!». Но каков бы ни был ответ, все равно это просто крик в пространство, бессмысленный лозунг, потому что изменения в уголовное законодательство — процесс долгий.

А вот второй вопрос уже выглядит страшновато. Как сказано на официальной странице ОПУ, он касается возможности… создания на Донбассе свободной экономической зоны. «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?» — озвучил вопрос Зеленский в своем очередном видеообращении.

В день, когда ОПУ анонсировал этот странный опрос, агентство «Укринформ» со ссылкой на источник в Офисе президента написало, что среди вопросов не будет «провокационных», например, о Донбассе.

И вот второй вопрос — именно о Донбассе. Теоретически этот опрос не должен иметь никакой юридической силы. Но хотелось бы напомнить, что в парламенте уже год лежит бомба замедленного действия — пакет законопроектов об оккупированном Донбассе. Один из этих законопроектов как раз и касается некой «свободной экономической зоны». Он застрял на стадии «представлен для ознакомления», но его, а заодно и остальные «донбасские» законопроекты, например, об амнистии для боевиков или о скрепно-православной русскоязычной зоне в независимой Украине можно быстро достать, сдуть с них пыль и запустить в дело. Ну а что, представитель народа, ты сам этого захотел.