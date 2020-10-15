П’ять запитань Зеленського: підготовка до здачі Донбасу?

П'ять запитань Зеленського. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2746-p-yat-zapytan-zelenskogo-pidgotovka-do-zdachi-donbasu.html

Ракурс

Майстри інтриги з Офісу президента України обіцяли розкривати таємницю запитань загальнонаціонального опитування, наміченого на 25 жовтня, день місцевих виборів, потрошку, по одному на день. ОПУ, немов лукава Шахерезада, інтригує свого господаря, тобто український народ, видаючи потроху свої секрети.

Перше запитання, озвучене в День захисників України, смішно навіть обговорювати, настільки популістськи воно звучить: «Чи потрібно вводити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?». Що таке «особливо великі розміри», які зміни до кримінального та кримінально-процесуального законодавства потрібно внести? А кому цікаво! Адже це не запитання зовсім, а звернення до колективного Шарикова, який має відповісти: «Взяти все та й поділити!». Але якою б не була відповідь, все одно це просто крик у простір, безглузде гасло, бо зміни до кримінального законодавства — процес довгий.

А ось друге запитання вже виглядає страшнувато. Як сказано на офіційній сторінці ОПУ, воно стосується можливості... створення на Донбасі вільної економічної зони. «Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?» — озвучив запитання Зеленський у своєму черговому відеозверненні.

У день, коли ОПУ анонсував це дивне опитування, агентство «Укрінформ» з посиланням на джерело в Офісі президента написало, що серед запитань не буде «провокаційних», наприклад, про Донбас.

І ось друге запитання — саме про Донбас. Теоретично це опитування не повинно мати жодної юридичної сили. Але хотілося б нагадати, що в парламенті вже рік лежить бомба уповільненої дії — пакет законопроектів про окупований Донбас. Один із цих законопроектів саме і стосується такої собі «вільної економічної зони». Він застряг на стадії «надано для ознайомлення», але його, а заодно й інші «донбаські» законопроекти, наприклад, про амністію для бойовиків або про скрепно-православну російськомовну зону в незалежній Україні можна швиденько дістати, здути з них пил і запустити в дію. Ну а що, представник народу, ти сам цього захотів.