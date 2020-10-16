Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 15 жовтня, вірус виявили у 5 тис. 992 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 287 тис. 231 особа. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 269 людей, а в цілому вже одужали 121 тис. 919 осіб. Зараз хворіють 159 тис. 904 пацієнти. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.





Померли від хвороби 106 осіб. Загальна кількість жертв становить 5 тис. 408 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 356 тис. 714.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Харківській області (544 особи), Одеській області (502 хворих), м. Київ (455 інфікованих) та у Дніпропетровській області (423 особи).Найменша кількість випадків COVID-19 15 жовтня фіксувалася у Херсонській та Кіровоградській областях — 69 та 28 випадків відповідно.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у листопаді в Україні щодня можуть фіксувати до 10 тис. нових заражень коронавірусом. Наразі Україна впевнено йде до найгіршого сценарію пандемії COVID-19.