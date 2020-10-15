До 10 тис. заражень COVID-19 щодоби прогнозують експерти в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

У листопаді в Україні щодня можуть фіксувати до 10 тис. нових заражень коронавірусом.

Наразі Україна впевнено йде до найгіршого сценарію пандемії COVID-19. Про це 15 жовтня під час презентації «Аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19» заявили співавтори аналізу Київської школи економіки, повідомляє «Українська правда. Життя».

За словами старшого дослідника департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Юрія Ганиченко, медична система буде колосально навантажена, якщо щоденна кількість виявлених нових хворих досягне 10 тис.

Дослідники вважають, що при 5 тис. нових випадків щодня, слід проводити 100 тис. тестів щодня для якісного відстеження поширення хвороби. Зазначається, що поточний рівень у 30 тис. тестів щодня може контролювати поширення у 1 тис. 500 випадків на день.

Нагадаємо, 13 жовтня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 грудня 2020 року. Також уряд змінив постанову, якою регулюється «кольоровий» адаптивний карантин. Прем'єр Денис Шмигаль назвав це «найбільш дієвим механізмом» протидії пандемії коронавірусу.