До 10 тыс. заражений COVID-19 ежесуточно прогнозируют эксперты в Украине. Фото: Ракурс

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В ноябре в Украине ежедневно могут фиксировать до 10 тыс. новых заражений коронавирусом.

Сейчас Украина уверенно идет к худшему сценарию пандемии COVID-19. Об этом 15 октября во время презентации «Анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания COVID-19» заявили соавторы анализа Киевской школы экономики, сообщает «Украинская правда. Жизнь».

По словам старшего исследователя департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, медицинская система будет колоссально нагружена, если ежедневное количество выявленных новых больных достигнет 10 тыс.

Исследователи считают, что при 5 тыс. новых случаев ежедневно, следует проводить 100 тыс. тестов ежедневно для качественного отслеживания распространения болезни. Отмечается, что текущий уровень в 30 тыс. тестов ежедневно может контролировать распространение в 1 тыс. 500 случаев в день.

Напомним, 13 октября Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2020 года. Также правительство изменило постановление, которым регулируется «цветной» адаптивный карантин. Премьер Денис Шмыгаль назвал это «наиболее действенным механизмом» противодействия пандемии коронавируса.