Зброю та вибухівку виявили в одній із квартир будинку на Позняках. Фото: poglyad

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У квартирі пошкодженого вибухом будинку на Позняках у Києві виявили арсенал.

Рятувальники під час проведення робіт з повернення речей мешканців будинку на Соломії Крушельницької, 1/5, в одній з квартир знайшли нелегальну вогнепальну зброю, вибухівку та боєприпаси. Зокрема, були виявлені пістолети та рушниці. Про це 15 жовтня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а всю знайдену зброю та небезпечні речовини передали експертам. Власника квартири, де виявили арсенал, затримали. У КМДА додали, що з 13 жовтня рятувальники шукають і повертають особисті речі потерпілих.

Нагадаємо, вибух у десятиповерховому будинку на Позняках у Києві 21 червня забрав життя п’ятьох осіб. Слідчі вважають, що вибух міг статися через недотримання технології повірки лічильників співробітниками «Київгазу». Низки експертиз повинна встановити причини вибуху.

Правоохоронці кваліфікували вибух, як порушення правил безпеки при поводженні з газом, яке призвело до тяжких наслідків, загибелі і травмування людей.