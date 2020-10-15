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Ракурс
Оружие и взрывчатку обнаружили в одной из квартир дома на Позняках. Фото: poglyad

Оружие и взрывчатку нашли в поврежденном взрывом доме на Позняках (ФОТО)

15 окт 2020, 20:05
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В квартире поврежденного взрывом дома на Позняках в Киеве обнаружили арсенал.

Спасатели во время проведения работ по возврату вещей жильцов дома на Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из квартир нашли нелегальное огнестрельное оружие, взрывчатку и боеприпасы. В частности, были обнаружены пистолеты и ружья. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство, а все найденное оружие и опасные вещества передали экспертам. Владельца квартиры, где обнаружили арсенал, задержали. В КГГА добавили, что с 13 октября спасатели ищут и возвращают личные вещи потерпевших.

Оружие и взрывчатку обнаружили в одной из квартир дома на Позняках. Фото: КГГА


Напомним, взрыв в десятиэтажном доме на Позняках в Киеве 21 июня унес жизни пяти человек. Следователи считают, что взрыв мог произойти из-за несоблюдения технологии поверки счетчиков сотрудниками «Киевгаза». Ряд экспертиз должен установить причины взрыва.

Правоохранители квалифицировали взрыв, как нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей.

Источник: Ракурс


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