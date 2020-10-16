Відстоювати честь у суді зібрався Тищенко — хто образив нардепа

Микола Тищенко. Фото: Уніан

https://racurs.ua/ua/n145186-vidstouvaty-chest-u-sudi-zibravsya-tyschenko-hto-obrazyv-nardepa.html

Ракурс

Микола Тищенко, народний депутат від «Слуги народу», позивається проти колишнього члена фракції «слуг» Гео Лероса через захист честі, гідності та ділової репутації.

Позов нардеп подав ще 9 червня, а розгляд справи розпочнеться 21 жовтня. Про це йдеться у реєстрі розгляду справ.

Повідомляється, що аналогічний позов на Лероса подав і брат очільника Офісу президента, який теж фігурував у скандальних плівках та звинувачувався у торгівлі посадами.

Як відомо, Гео Лерос ще 3 червня заявив, що передав докази «топкорупції» у Києві до Національного антикорупційного бюро. За його словами, у нових плівках фігурують Андрій Єрмак, Денис Комарницький, якого Лерос називає «смотрящим за Києвом», та депутат Микола Тищенко.

А вже згодом Лерос опублікував першу частину записів розмов нібито Тищенка та Комарницького, у яких йде мова про те, що корупційні схеми Комарницького «покриває" особисто президент та очільник ОП Андрій Єрмак. Також на плівках фігуранти обговорюють напад на Лероса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гео Лерос заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмака, народний депутат Микола Тищенко та колишній депутат Київради Денис Комарницький причетні до корупції.

Лерос стверджує, що передав у Національне антикорупційне бюро України відомості, які свідчать про корупційну діяльність цих осіб. Зокрема, детективи отримали копію даних комп’ютера Комарницького з великим обсягом інформації.