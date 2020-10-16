Отстаивать честь в суде собрался Тищенко — кто обидел нардепа

Николай Тищенко. Фото: Униан

https://racurs.ua/n145186-otstaivat-chest-v-sude-sobralsya-tischenko-kto-obidel-nardepa.html

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Николай Тищенко, народный депутат от «Слуги народа», судится против бывшего члена фракции «слуг» Гео Лероса из-за защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Иск нардеп подал еще 9 июня, а рассмотрение дела начнется 21 октября. Об этом говорится в реестре рассмотрения дел.

Сообщается, что аналогичный иск против Лероса подал и брат главы Офиса президента, который тоже фигурировал в скандальных пленках, и обвинялся в торговле должностями.

Как известно, Гео Лерос еще 3 июня заявил, что передал доказательства «топкорупции» в Киеве в Национальное антикоррупционное бюро. По его словам, в новых пленках фигурируют Андрей Ермак, Денис Комарницкий, которого Лерос называет «смотрящим по Киеву», и депутат Николай Тищенко.

А уже вскоре Лерос опубликовал первую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого, в которых идет речь о том, что коррупционные схемы Комарницкого «покрывает» лично президент и глава ОП Андрей Ермак. Также на пленках фигуранты обсуждают нападение на Лероса.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гео Лерос заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак, народный депутат Николай Тищенко и бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.

Лерос утверждает, что передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины сведения, свидетельствующие о коррупционной деятельности этих лиц. В частности, детективы получили копию данных компьютера Комарницкого с большим объемом информации.