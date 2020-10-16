Максим Степанов. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145185-koronavirus-v-ukraine-nahodyat-u-vseh-kto-imeet-pohojie-simptomy-minzdrav.html

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Коронавирус в Украине быстро распространяется, и как оказалось, этот диагноз ставят почти всем подряд, кто имеет схожие симптомы. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, почти треть ПЦР-тестов оказываются негативными после подтвержденного диагноза «коронавирус».

Врачи определяют инфекцию только по симптоматике болезни. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Право на власть».

По его словам, в стране до сих пор нет обязательного подтверждения диагноза ПЦР-тестированием. Он добавил, что даже ПЦР-тесты не способны гарантировать результат, поскольку некоторые люди отличаются специфическими физиологическими особенностями, благодаря чему невозможно вовремя выявить болезнь.

По мировой статистике до 30% ПЦР-тестов являются негативными после подтвержденного диагноза «COVID-19», — заявил министр здравоохранения.



Степанов добавил, что если по всем клиническим признакам подтверждается коронавирусная болезнь, то сразу происходит госпитализация и процесс лечения. Вопрос о госпитализации и лечении определяют врачи, к которым обратился пациент.

Напомним, ранее мы сообщали, что результаты ПЦР-тестов в Украине могут быть ложными из-за неудовлетворительного состояния многих лабораторий в стране. Большинство лабораторий технически и инженерно не соответствуют требованиям, чтобы ставить «чистые» реакции.