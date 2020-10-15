16 октября празднуют День анестезиолога. Фото: sovamed.ru

https://racurs.ua/n145184-16-oktyabrya-chestvuut-dionisiya-areopagita-i-prazdnuut-den-anesteziologa.html

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16 октября церковный праздник Дионисия Ареопагита — верующие чтят память святого, жившего в I в. на территории Афин. Именно Дионисию историки приписывают несколько сочинений под названием «Ареопагитики», которые оказали существенное влияние на развитие христианской веры и ее философии.

Древние украинцы верили, что 16 октября начинают распространяться так называемые осенние лихорадки, которые слоняются по миру и поражают людей. Это можно объяснить тем, что из-за холодной погоды люди начинали болеть. Наши предки верили, что с болезнями поможет бороться осиновая кора, поэтому ее носили с собой.

Народные приметы на 16 октября:

Низкие темные тучи предвещают холод, а возможно, и снегопад.

Воробьи перелетают стайками с места на место — ждите непогоды.

Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.

16 октября в мире отмечают День анестезиолога, День продовольствия, День здорового питания и День аллерголога. Кроме того, в этот день отмечают такие необычные праздники, как День бездомной кошки, День словаря, Национальный день ликера в США и День Стива Джобса.

16 октября в истории:

1813 год — началась «Битва народов», которая продолжалась до 19 октября.

1946 год — по приговору Нюрнбергского трибунала в Нюрнбергской тюрьме казнены нацистские преступники.

1964 — Китай провел первое испытание ядерного оружия.

Напомним, 15 октября в мире отмечали Международный день сельских женщин. Этот праздник был введен Генассамблеей ООН в 2007 году, а впервые отмечался 15 октября 2008 года.