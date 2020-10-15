16 жовтня святкують День анестезіолога. Фото: sovamed.ru

https://racurs.ua/ua/n145184-16-jovtnya-vshanovuut-dionisiya-areopagita-ta-svyatkuut-den-anesteziologa.html

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16 жовтня церковне свято Діонісія Ареопагіта — віряни вшановують пам’ять святого, який жив у I ст. на території Афін. Саме Діонісію історики приписують кілька творів під назвою «Ареопагітики», які справили істотний вплив на розвиток християнської віри та її філософії.

Древні українці вірили, що 16 жовтня починають ширитися так звані осінні лихоманки, які тиняються світом і вражають людей. Це можна пояснити тим, що через холодну погоду люди починали хворіти. Наші предки вірили, що з хворобами допоможе боротися осикова кора, тому її носили з собою.

Народні прикмети на 16 жовтня:

Низькі темні хмари віщують холод, а можливо, і снігопад.

Горобці перелітають зграйками з місця на місце — чекайте негоди.

Якщо миші копають нори на південну сторону — зима буде холодною.

16 жовтня у світі відзначають День анестезіолога, День продовольства, День здoрoвoгo харчування та День алерголога. Крім того, цього дня відзначають такі незвичні свята, як День бездомної кішки, День словника, Національний день лікеру в США та День Стіва Джобса.

16 жовтня в історії:

1813 рік — почалася «Битва народів», яка тривала до 19 жовтня.

1946 рік — за вироком Нюрнберзького трибуналу в Нюрнберзькій в’язниці страчені нацистські злочинці.

1964 рік — Китай провів перше випробування ядерної зброї.

Нагадаємо, 15 жовтня у світі відзначали Міжнародний день сільських жінок. Це свято було запроваджене Генасамблеєю ООН у 2007 році, а вперше відзначалося 15 жовтня 2008 року.