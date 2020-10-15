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Ракурс
Запобіжний захід Мангеру та Левіну продовжив суд. Фото: nikcenter.org

Справа Гандзюк — суд продовжив запобіжний захід Мангеру та Левіну

15 жов 2020, 22:22
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Запобіжний захід підозрюваним у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк продовжено.

Київський апеляційний суд 15 жовтня підтримав позицію прокурора та відмовив у задоволенні апеляції на арешт обвинуваченим у справі голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та його спільнику Олексію Левіну. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

У Венедіктової наголосили, що сьогодні Дніпровський райсуд Києва повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення й повернув Мангера та Левіна до слідчого ізолятора. Обоє підозрюваних перебуватимуть під вартою до 13 грудня 2020 року.


Як відомо, Мангеру та Левіну інкримінують порушення, передбачені ч. 3 ст. 27 (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обоє не визнають своєї провини у вбивстві активістки.

Нагадаємо, прокуратура проситиме до 12 років тюрми голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Херсонської облради Олексію Левіну.

Джерело: Ракурс


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