Собаки теж страждають від кризи середнього віку. Фото: tsn.ua

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Криза середнього віку завдає клопоту й нашим чотириногим друзям — собакам.

Угорські науковці з Будапештського університету провели різні тести з 217 собаками породи бордер-коллі у віці від шести місяців до 15 років. Дослідники впродовж чотирьох років спостерігали за ними, щоб визначити особливість тварин та їх зміни в настрої за віком. Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане у журналі Scientific Reports.

Виявилося, що характер собак змінюється впродовж їхнього життя. За словами дослідників, у трирічної собаки починає зменшуватися схвильованість та задоволення від переживання нових ситуацій. Крім того, собаки з віком з меншим ентузіазмом ставляться до всього нового. Також з’ясувалося, що з віком чотирилапі краще переживають розчарування.

При цьому деякі риси характеру у псів залишаються незмінними — активні тварини такими ж і залишаються, а ліниві так і будуть млявими.

Спостереження за одними і тими ж собаками протягом чотирьох років дозволило нам вирішити не тільки питання про стабільність особистості, але і про те, чи існують індивідуальні відмінності в розвитку особистості, — зазначають дослідники у своїй роботі.

Нагадаємо, спеціально для службових собак у США розробили окуляри з доповненою реальністю. У окуляри вбудували камеру, яка передає інформацію кінологів у режимі реального часу і допомагає стежити за твариною.