Собаки тоже страдают от кризиса среднего возраста. Фото: tsn.ua

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Кризис среднего возраста доставляет хлопот и нашим четвероногим друзьям — собакам.

Венгерские ученые из Будапештского университета провели различные тесты с 217 собаками породы бордер-колли в возрасте от шести месяцев до 15 лет. Исследователи наблюдали за ними в течение четырех лет, чтобы определить особенности животных и их изменения настроения по возрасту. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Scientific Reports.

Оказалось, что характер собак меняется на протяжении их жизни. По словам исследователей, у трехлетней собаки начинает уменьшаться взволнованность и удовольствие от переживания новых ситуаций. Кроме того, собаки с возрастом с меньшим энтузиазмом относятся ко всему новому. Также выяснилось, что с возрастом четвероногие лучше переживают разочарование.

При этом некоторые черты характера у псов остаются неизменными — активные животные такими же и остаются, а ленивые так и будут вялыми.

Наблюдения за одними и теми же собаками в течение четырех лет позволило нам решить не только вопрос о стабильности личности, но и о том, существуют ли индивидуальные различия в развитии личности, — отмечают исследователи в своей работе.

Напомним, специально для служебных собак в США разработали очки с дополненной реальностью. В очки встроили камеру, которая передает информацию кинологов в режиме реального времени и помогает следить за животным.