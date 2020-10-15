Побег России из группы по катастрофе рейса MH17 объяснил Кулеба. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/n145181-begstvo-rossii-iz-gruppy-po-krusheniu-reysa-mh17-kuleba-obyasnil-strahom.html

Ракурс

Украина отреагировала на позорный выход Российской Федерации из консультационной группы о расследовании сбития малазийского самолета Boeing MH17 в небе над оккупированным Донбассом.

Демарш России является красноречивым свидетельством страха Москвы перед правдой. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министров иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что дипломаты обсудили взаимодействие в привлечении виновных за сбитие «Боинга» в рамках судебных процессов в Гааге и международных судебных инстанциях. Кулеба отметил, что украинская сторона всегда открыта к сотрудничеству и передала Нидерландам всю необходимую информацию по делу рейса MH17.

Также главы внешнеполитических ведомств договорились продолжать сотрудничать до установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Российская Федерация позорно вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы МН17 на Донбассе, поскольку ей не понравилось «недружественное поведение Нидерландов».

Москва переложила ответственность за срыв консультаций на Гаагу. Также российское правительство уверено, что власти Нидерландов в рамках расследования катастрофы MH17 защищают свои политические интересы.