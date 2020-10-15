Втечу Росії з групи щодо катастрофи рейсу MH17 пояснив Кулеба. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/ua/n145181-vtechu-rosiyi-z-grupy-schodo-katastrofy-reysu-mh17-kuleba-poyasnyv-strahom.html

Ракурс

Україна відреагувала на ганебний вихід Російської Федерації з консультаційної групи щодо розслідування збиття малазійського літака Boeing MH17 у небі над окупованим Донбасом.

Демарш Росії є красномовним свідченням страху Москви перед правдою. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністрів закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком. Про це 15 жовтня повідомила прес-служба МЗС України.

Зазначається, що дипломати обговорили взаємодію в притягненні винних за збиття «Боїнга» в рамках судових процесів в Гаазі та міжнародних судових інстанціях. Кулеба наголосив, що українська сторона завжди відкрита до співпраці й передала Нідерландам всю необхідну інформацію у справі рейсу MH17.

Також глави зовнішньополітичних відомств домовилися продовжувати співпрацювати до встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Російська Федерація ганебно вийшла з консультаційної групи щодо розслідування авіакатастрофи МН17 на Донбасі, оскільки їй не сподобалась «недружня поведінка Нідерландів».

Москва переклала відповідальність за зрив консультацій на Гаагу. Також російський уряд впевнений, що влада Нідерландів у рамках розслідування катастрофи MH17 захищає свої політичні інтереси.