Ображена Росія утекла з консультативної групи щодо розслідування збиття малазійського «Боїнга»

МН 17. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145152-obrajena-rosiya-vtikla-z-konsultatyvnoyi-grupy-schodo-rozsliduvannya-zbyttya-malaziyskogo-boyinga.html

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Авіакатастрофа МН-17, що сталася у Донецькій області у 2014 році, досі розслідується у Гаазі. Росія ганебно вийшла з консультаційної групи щодо розслідування авіакатастрофи, оскільки їм не сподобалась «недружня поведінка Нідерландів».

«Недружньою поведінкою» росіяни вважають подання урядом країни до Європейського суду з прав людини міждержавної скарги проти Росії через малазійський «Боїнг». Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Росії.

Через цю скаргу Росія вирішила вийти з тристоронніх консультацій, переклавши відповідальність за зрив консультацій на Гаагу. Також російський уряд впевнений, що влада Нідерландів у рамках розслідування катастрофи MH17 захищає свої політичні інтереси.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справу про катастрофу МН-17 перенесли через візит адвокатів одного з підозрюваних до Росії. Повідомляється, що для розгляду справи необхідно обробити інформацію, яку отримав захист одного з підозрюваних в транспортуванні ЗРК «Бук» Олега Пулатова. Очікується, що захист Пулатова надасть частину своїх запитів на розслідування.