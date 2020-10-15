Обиженная Россия покинула консультативную группу по расследованию сбивания малайзийского «Боинга»

МН 17. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n145152-obijennaya-rossiya-pokinula-konsultativnuu-gruppu-po-rassledovaniu-sbivaniya-malayziyskogo-boinga.html

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Авиакатастрофа МН-17, произошедшая в Донецкой области в 2014 году, до сих пор расследуется в Гааге. Россия позорно вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы, поскольку им не понравилось «недружественное поведение Нидерландов».

«Недружественным поведением» россияне считают то, что правительство страны отправило жалобу против России в Европейский суд по правам человека из-за малайзийского «Боинга». Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

Из-за этой жалобы Россия решила выйти из трехсторонних консультаций, переложив ответственность за срыв консультаций на Гаагу. Также российское правительство уверено, что власти Нидерландов в рамках расследования катастрофы MH17 защищают свои политические интересы.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело о катастрофе МН-17 перенесли из-за визита адвокатов одного из подозреваемых в Россию. Сообщается, что для рассмотрения дела необходимо обработать информацию, которую получила защиту одного из подозреваемых в транспортировке ЗРК «Бук» Олега Пулатова. Ожидается, что защита Пулатова предоставит часть своих запросов на расследование.