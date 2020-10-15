Когда начнутся каникулы в Киеве, рассказал Кличко

Каникулы. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145151-kogda-nachnutsya-kanikuly-v-kieve-rasskazal-klichko.html

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Каникулы в столице Украины начнутся уже 21 октября, что несколько раньше, чем планировалось. Причиной такого решения стало быстрое распространение коронавируса среди педагогов.

Сейчас на карантин закрыты пять школ. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

По его словам, полностью закрытыми на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции оказались три школы в Печерском районе, и по одной в Оболонском и Подольском районах.

На дистанционном обучении сейчас находятся 590 классов в 186 школах столицы. Больных коронавирусом школьников 610, а среди педагогов инфекцию подхватили 412 учителей.

В то же время в детских садах закрыли 68 групп, на карантин ушли четыре садика. Из них два садика Святошинского района. Наполненность детских садов составляет более 57%.

Напомним, что за минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 больных коронавирусом. Из них 17 случаев оказались летальными. Всего от коронавируса в столице умерли 535 человек. Подтвержденных случаев болезни — 28 тыс. 957. Вспышка COVID-19 в Киеве ликвидируется собственными силами столицы, местная власть ожидает от правительства разрешения использовать коечный фонд ведомств и академических больниц.