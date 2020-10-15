Врачи Киева массово увольняются, фото — БЕЛТА

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Увольнение медиков из больниц Киева приобрело массовый характер. В январе — сентябре из столичных медицинских учреждений уволилось более 7 тыс. человек.

Почти половина из них — технические работники, не медики. К сожалению, есть и отток медицинских кадров, — заявил мэр в ходе онлайн пресс-конференции 15 октября.

Такая ситуация складывается даже несмотря на выплату отдельных надбавок к зарплатам из городского бюджета. За девять месяцев 2020 года Киев профинансировал это направление почти на миллиард гривен.

Кличко утверждает, что причины увольнения медиков разные. Одна из них — пандемия, поскольку медработники относятся к группам риска и часть из них решила не подвергать себя опасности. Сейчас в столичных медучреждениях почти 7,5 тыс. вакансий.

Кличко жалуется на то, что выпускники, которые учились по государственному и местному заказу (врачи и средний медицинский персонал), после обучения не идут работать в коммунальные больницы. Требование отработать у заказчика не менее трех лет отменили в 2017 году.

По его 0словам, в 2020 году медколеджи Киева выпустили 557 бюджетников, из которых только 207 пошли работать в коммунальные больницы медсестрами.