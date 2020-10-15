В Украине проходит аттестация прокуроров местных прокуратур, фото: Офис генпрокурора

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Прокуроры местных прокуратур и военных прокуратур гарнизонов (на правах местных) сегодня, 15 октября, начали проходить аттестацию.

Всего аттестация охватит более 6 тыс. прокуроров, подавших заявления о переводе на должность прокурора в окружную прокуратуру и о намерении пройти аттестацию, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Процесс аттестации прокуроров включает несколько этапов.

Первый этап аттестации пройдет в Киеве с 15 по 30 октября. Во время него прокуроры будут сдавать экзамен в форме анонимного тестирования, чтобы продемонстрировать свои знания закона и умение его применять. В рамках этого теста за 100 минут нужно ответить на 100 вопросов.

Следующий этап аттестации предусматривает прохождение тестирования на общие способности и навыки. К нему допустят прокуроров, набравших минимальный проходной балл — 70.

Последним этапом аттестации будет собеседование, которое включает в себя выполнение ситуационной задачи.

Отмечается, что процесс аттестации является одинаковым для всех прокуроров и идентичным процедуре аттестации прокуроров Генпрокуратуры перед созданием Офиса Генпрокурора и прокуроров региональных прокуратур, которые стали областными.

Напомним, аттестацию прокуроров Генпрокуратуры проводили осенью 2019 года.