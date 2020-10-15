Концерт в Харькове. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n145148-olya-polyakova-possorilas-v-efire-so-stepanovym-iz-za-koncerta-v-harkove.html

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Певица Ольга Полякова поспорила с министром здравоохранения Максимом Степановым из-за его высказываний. Причиной спора стал концерт, который она устроила в Харькове.

Певица убеждена, что такое массовое нарушение карантина не ухудшило статистику заболеваемости COVID-19 в Харькове. Об этом она заявила в прямом эфире на телеканале «Украина 24».

Полякова потребовала от Степанова признать, что ее концерт в Харькове не спровоцировал рост заболеваемости COVID-19.

По словам главы Минздрава, Харьков на момент проведения концерта, был в топе по заболеваемости в Украине. Теперь там фиксируют 500−600 случаев в день.

Степанов добавил, что у него претензии к организаторам концерта, а не к певице.

Он отметил, что во время роста численности инфицированных коронавирусом Минздрав не станет разрешать проводить массовые концерты, потому что «это влияет и не важно, кто поет».

Повлиял ли концерт, в котором вы принимали участие? Повлиял, — констатировал Степанов.



Напомним, что полиция открыла производство по факту нарушения карантинных требований во время концерта в честь праздника с участием певицы Оли Поляковой, который состоялся в субботу, 3 октября.

Впоследствии глава Минздрава Максим Степанов также обвинил организаторов концерта и власть Харькова в нарушении карантина. Он считает недопустимым проводить такие мероприятия в условиях, когда Харьковская область является лидером по приросту новых инфицированных коронавирусом.