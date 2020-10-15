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Концерт в Харькове. Фото: Facebook
Оля Полякова поссорилась в эфире со Степановым из-за концерта в Харькове (ВИДЕО)https://racurs.ua/n145148-olya-polyakova-possorilas-v-efire-so-stepanovym-iz-za-koncerta-v-harkove.htmlРакурс
Певица Ольга Полякова поспорила с министром здравоохранения Максимом Степановым из-за его высказываний. Причиной спора стал концерт, который она устроила в Харькове.
Певица убеждена, что такое массовое нарушение карантина не ухудшило статистику заболеваемости COVID-19 в Харькове. Об этом она заявила в прямом эфире на телеканале «Украина 24».
Полякова потребовала от Степанова признать, что ее концерт в Харькове не спровоцировал рост заболеваемости COVID-19.
По словам главы Минздрава, Харьков на момент проведения концерта, был в топе по заболеваемости в Украине. Теперь там фиксируют 500−600 случаев в день.
Степанов добавил, что у него претензии к организаторам концерта, а не к певице.
Он отметил, что во время роста численности инфицированных коронавирусом Минздрав не станет разрешать проводить массовые концерты, потому что «это влияет и не важно, кто поет».
Повлиял ли концерт, в котором вы принимали участие? Повлиял, — констатировал Степанов.
Напомним, что полиция открыла производство по факту нарушения карантинных требований во время концерта в честь праздника с участием певицы Оли Поляковой, который состоялся в субботу, 3 октября.
Впоследствии глава Минздрава Максим Степанов также обвинил организаторов концерта и власть Харькова в нарушении карантина. Он считает недопустимым проводить такие мероприятия в условиях, когда Харьковская область является лидером по приросту новых инфицированных коронавирусом.
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