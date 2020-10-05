Концерт у Харкові 3 жовтня, фото — УНІАН

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Коронавірус в Україні вклав у лікарні вже майже 17 тис. осіб. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу спрогнозував, що за збереження існуючої динаміки та ставлення українців до епідемії вже цього тижня щодня медики виявлятимуть 5 тис. нових випадків зараження.

Міністр заявив, що із середини липня кількість госпіталізованих із діагнозом COVID-19 чи підозрою на цю хворобу зросла майже у п’ять разів — з 3,5 тис. до 16 тис. 745.

Водночас він закликав не панікувати, оскільки в країні заплановано до введення 37 тис. ліжкомісць (наразі працює 30 тис.).

За тим відношенням, яке в нас є до правил нової реальності, ми будемо дуже стрімко зростати. Практично впевнений, що цього тижня перейдемо позначку у 5 тис. щодня, можемо зростати далі, — заявив Степанов щодо динаміки зараження.

Міністр додав, що в медичної системи є межа — щодо кількості ліжок і лікарів. Він розкритикував місцеву владу Харкова за проведення 3 жовтня концерту співачки Олі Полякової, на якому був і заступник мера міста.

Якщо будуть тривати концерти та інші масові заходи, то може трапитися ситуація, коли ліжок у лікарнях не вистачатиме. Обов’язково треба було проводити концерт — це ж вибори скоро, — обурився Степанов і додав, що медики працюють на межі виснаження, а «імпортувати нових Україна не може».

Нагадаємо, що минулої доби коронавірус в Україні підтвердили у 3 тис. 774 людей. Загалом захворіли вже понад 230 тис. громадян. Лідери щодо нових випадків — Харківщина та Київ.