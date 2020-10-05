5 тыс. новых больных COVID-19 ежедневно и дефицит койкомест прогнозируют в Минздраве

Концерт в Харькове 3 октября, фото — УНИАН

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Коронавирус в Украине уложил в больницы уже почти 17 тыс. человек. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге спрогнозировал, что при сохранении существующей динамики и отношении украинцев к эпидемии уже на этой неделе ежедневно медики начнут выявлять 5 тыс. новых случаев заражения.

Министр заявил, что с середины июля количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 или с подозрением на эту болезнь выросло почти в пять раз — с 3,5 тыс. до 16 тыс. 745.

В то же время он призвал не паниковать, поскольку в стране запланировано к вводу 37 тыс. койкомест (сейчас работает 30 тыс.).

По тому отношению, которое у нас есть с правилами новой реальности, мы будем очень быстро расти. Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тыс., можем расти дальше, — заявил Степанов по поводу динамики заражения.

Министр, впрочем, добавил, что у медицинской системы есть предел —- как по койкоместам, так и по врачам. Он раскритиковал местные власти Харькова за проведение 3 октября концерта певицы Оли Поляковой, на котором был и заместитель мэра города.

Если будут продолжаться концерты и другие массовые мероприятия, то может случиться ситуация, когда коек в больницах будет не хватать. Обязательно надо было проводить концерт — это же выборы скоро, — возмутился Степанов и добавил, что медики работают на грани истощения, а «импортировать новых Украина не может».

Напомним, что за прошедшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 3 тыс. 774 человек. В общем заболели уже более 230 тыс. граждан. Лидеры по новым случаям — Харьковщина и Киев.