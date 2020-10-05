Шесть пожаров на Луганщине ликвидировали спасатели — пожары на Луганщине

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Пожары на Луганщине продолжают ликвидировать спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с военными и силовиками.

По состоянию на утро 5 октября шесть из восьми основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности удалось ликвидировать, еще один был локализован. Сейчас пожарные пытаются обуздать лесной пожар в районе села Смоляниново в Новоайдарском районе. Там горит свыше 1,4 тыс. га леса.

К сожалению, во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек: три человека погибли в результате отравления продуктами горения, один человек — от полученных ожогов, три человека — в результате сердечных приступов. Причина гибели еще четырех устанавливается, — сообщает пресс-центр ГСЧС.

Пожары близ населенных пунктов Боброво, Вороново, Трехизбенки, Муратово сегодня в 8.30 были ликвидированы.

В Станично-Луганском районе для тушения пожара на порядка 2 тыс. га используют пожарный поезд. Согласно предварительным оценкам, огонь «прошелся» по 20 тыс. га.

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти. Во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, на территории Луганской области 5−6 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов.