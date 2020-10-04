На Луганщине продолжается борьба с масштабными пожарами, фото: ГСЧС

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Пожары в Луганской продолжаются. Огонь, по предварительным оценкам, прошел уже более 20 тыс. га.

Локализованы уже пять из шести основных очагов пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К борьбе с пожарами были привлечены около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники. В частности, от ГСЧС были привлечены три пожарных самолета АН-32П и два вертолета Ми-8.

Авиация ГСЧС за прошедшие сутки, 3 октября, осуществила 162 сброса воды (всего — 504 тонны). С начала борьбы с этими пожарами были совершены 345 сбросов воды (1 тыс. 150 тонн воды).

Пожары унесли жизни 11 человек, еще 18 человек были травмированы (из них трое — сотрудники ГСЧС). 150 человек эвакуировали.

Напомним, 3 октября стало известно об обнаружении в местах пожаров на Луганщине тел четырех местных жителей, которые считались пропавшими без вести. Их нашли под завалами домов.