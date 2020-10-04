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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Украинская правда»

Коронавирус в Киеве обнаружили у еще более 400 человек (ИНФОГРАФИКА)

4 окт 2020, 12:35
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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 3 октября, в столице были зафиксированы еще 407 случаев этого заболевания (из них 22 медика), что несколько меньше, чем 2 октября, когда обнаружили 441 больного COVID-19.

Среди новых случаев коронавируса в Киеве:

  • 216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 15 девочек в возрасте от одного до 17 лет;
  • 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 19 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

45 больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких районах Киева:

  • Деснянском — 72 случая;
  • Дарницком — 63 случая;
  • Днепровском — 63 случая;
  • Соломенском — 40 случаев.

Восемь больных умерли. Выздоровели за сутки 207 человек.

Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • официально зафиксировано 24 тыс. 450 случаев COVID-19;
  • умерли 420 киевлян;
  • выздоровели более 7,8 тыс. больных.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, в ВОЗ недавно спрогнозировали, как будет развиваться вспышка коронавируса в Украине.

Источник: Ракурс


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