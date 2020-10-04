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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Украинская правда»
Коронавирус в Киеве обнаружили у еще более 400 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n144663-koronavirus-v-kieve-obnarujili-u-esche-bolee-400-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться.
За прошедшие сутки, 3 октября, в столице были зафиксированы еще 407 случаев этого заболевания (из них 22 медика), что несколько меньше, чем 2 октября, когда обнаружили 441 больного COVID-19.
Среди новых случаев коронавируса в Киеве:
- 216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 15 девочек в возрасте от одного до 17 лет;
- 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 19 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.
45 больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких районах Киева:
- Деснянском — 72 случая;
- Дарницком — 63 случая;
- Днепровском — 63 случая;
- Соломенском — 40 случаев.
Восемь больных умерли. Выздоровели за сутки 207 человек.
Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:
- официально зафиксировано 24 тыс. 450 случаев COVID-19;
- умерли 420 киевлян;
- выздоровели более 7,8 тыс. больных.
Напомним, в ВОЗ недавно спрогнозировали, как будет развиваться вспышка коронавируса в Украине.
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