В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Украинская правда»

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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 3 октября, в столице были зафиксированы еще 407 случаев этого заболевания (из них 22 медика), что несколько меньше, чем 2 октября, когда обнаружили 441 больного COVID-19.

Среди новых случаев коронавируса в Киеве:

216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

15 девочек в возрасте от одного до 17 лет;

157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

19 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

45 больных госпитализировали, остальные — лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких районах Киева:

Деснянском — 72 случая;

Дарницком — 63 случая;

Днепровском — 63 случая;

Соломенском — 40 случаев.

Восемь больных умерли. Выздоровели за сутки 207 человек.

Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве:

официально зафиксировано 24 тыс. 450 случаев COVID-19;

умерли 420 киевлян;

выздоровели более 7,8 тыс. больных.

Напомним, в ВОЗ недавно спрогнозировали, как будет развиваться вспышка коронавируса в Украине.