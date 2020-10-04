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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Українська правда»

Коронавірус у Києві виявили у ще понад 400 осіб (ІНФОГРАФІКА)

4 жов 2020, 12:35
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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися.

Минулої доби, 3 жовтня, у столиці було зафіксовано ще 407 випадків цього захворювання (з них 22 медика), що дещо менше, ніж 2 жовтня, коли було виявлено 441 хворого на COVID-19. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків коронавірусу в Києві:

  • 216 жінок віком від 18 до 89 років;
  • 15 дівчаток віком від одного до 17 років;
  • 157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;
  • 19 хлопчиків віком від одного до 17 років.

45 хворих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували у таких районах Києва:

  • Деснянському — 72 випадки;
  • Дарницькому — 63 випадки;
  • Дніпровському — 63 випадки;
  • Солом‘янському — 40 випадків.

Вісім хворих померли. Одужали за добу 207 осіб.

Всього за час епідемії коронавірусу в Києві:


  • офіційно зафіксовано 24 тис. 450 випадків COVID-19;
  • померли 420 киян;
  • одужали понад 7,8 тис. хворих.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно спрогнозували, як розвиватиметься спалах коронавірусу в Україні.

Джерело: Ракурс


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