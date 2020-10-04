У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n144663-koronavirus-u-kyievi-vyyavyly-u-sche-ponad-400-osib-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися.

Минулої доби, 3 жовтня, у столиці було зафіксовано ще 407 випадків цього захворювання (з них 22 медика), що дещо менше, ніж 2 жовтня, коли було виявлено 441 хворого на COVID-19. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків коронавірусу в Києві:

216 жінок віком від 18 до 89 років;

15 дівчаток віком від одного до 17 років;

157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;

19 хлопчиків віком від одного до 17 років.

45 хворих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували у таких районах Києва:

Деснянському — 72 випадки;

Дарницькому — 63 випадки;

Дніпровському — 63 випадки;

Солом‘янському — 40 випадків.

Вісім хворих померли. Одужали за добу 207 осіб.

Всього за час епідемії коронавірусу в Києві:

офіційно зафіксовано 24 тис. 450 випадків COVID-19;

померли 420 киян;

одужали понад 7,8 тис. хворих.

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно спрогнозували, як розвиватиметься спалах коронавірусу в Україні.