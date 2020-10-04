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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «Українська правда»
Коронавірус у Києві виявили у ще понад 400 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n144663-koronavirus-u-kyievi-vyyavyly-u-sche-ponad-400-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися.
Минулої доби, 3 жовтня, у столиці було зафіксовано ще 407 випадків цього захворювання (з них 22 медика), що дещо менше, ніж 2 жовтня, коли було виявлено 441 хворого на COVID-19. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків коронавірусу в Києві:
- 216 жінок віком від 18 до 89 років;
- 15 дівчаток віком від одного до 17 років;
- 157 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;
- 19 хлопчиків віком від одного до 17 років.
45 хворих госпіталізували, решта — лікуються на самоізоляції.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували у таких районах Києва:
- Деснянському — 72 випадки;
- Дарницькому — 63 випадки;
- Дніпровському — 63 випадки;
- Солом‘янському — 40 випадків.
Вісім хворих померли. Одужали за добу 207 осіб.
Всього за час епідемії коронавірусу в Києві:
- офіційно зафіксовано 24 тис. 450 випадків COVID-19;
- померли 420 киян;
- одужали понад 7,8 тис. хворих.
Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно спрогнозували, як розвиватиметься спалах коронавірусу в Україні.
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