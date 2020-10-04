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На Луганщині триває боротьба з масштабними пожежами, фото: ДСНС
Пожежі на Луганщині — вогонь пройшов вже понад 20 тис. га (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144664-pojeji-na-luganschyni-vogon-proyshov-vje-ponad-20-tys-ga-foto-video.htmlРакурс
Пожежі на Луганщині тривають. Вогонь, за попередніми оцінками, пройшов вже понад 20 тис. га.
Локалізовано вже п’ять із шести основних осередків пожеж. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
До боротьби з пожежами були залучені близько 2,5 тис. осіб та понад 210 одиниць техніки. Зокрема, від ДСНС були залучені три пожежні літаки АН-32П та два вертольоти Мі-8.
Авіація ДСНС протягом минулої доби, 3 жовтня, здійснила 162 скиди води (загалом — 504 тонни). З початку боротьби з цими пожежами було здійснено 345 скидів води (1 тис. 150 тонн води).
Пожежі забрали життя 11 осіб, ще 18 людей були травмовані (з них троє - співробітники ДСНС). 150 людей евакуювали.
Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо про виявлення в місцях пожеж на Луганщині тіл чотирьох місцевих жителів, які вважалися зниклими безвісти. Їх знайшли під завалами будинків.
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