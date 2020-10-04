На Луганщині триває боротьба з масштабними пожежами, фото: ДСНС

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Пожежі на Луганщині тривають. Вогонь, за попередніми оцінками, пройшов вже понад 20 тис. га.

Локалізовано вже п’ять із шести основних осередків пожеж. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До боротьби з пожежами були залучені близько 2,5 тис. осіб та понад 210 одиниць техніки. Зокрема, від ДСНС були залучені три пожежні літаки АН-32П та два вертольоти Мі-8.

Авіація ДСНС протягом минулої доби, 3 жовтня, здійснила 162 скиди води (загалом — 504 тонни). З початку боротьби з цими пожежами було здійснено 345 скидів води (1 тис. 150 тонн води).

Пожежі забрали життя 11 осіб, ще 18 людей були травмовані (з них троє - співробітники ДСНС). 150 людей евакуювали.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо про виявлення в місцях пожеж на Луганщині тіл чотирьох місцевих жителів, які вважалися зниклими безвісти. Їх знайшли під завалами будинків.