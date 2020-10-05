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Шість осередків пожеж на Луганщині приборкали вогнеборці — пожежі на Луганщині

Вогнеборці приборкали шість осередків пожеж на Луганщині (ФОТО, ВІДЕО)

5 жов 2020, 09:36
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Пожежі на Луганщині продовжують ліквідовувати вогнеборці Держслужби України з надзвичайних ситуацій разом з військовими та силовиками.

Станом на ранок 5 жовтня з восьми основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності шість осередків вдалося ліквідувати, ще один було локалізовано. Зараз пожежники намагаються приборкати лісову пожежу в районі села Смолянинове в Новоайдарському районі. Там горить понад 1,4 тис. га лісу.

На жаль, під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких: троє осіб загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа — від отриманих опіків, троє осіб — внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох осіб встановлюється, — інформує прес-центр ДСНС.

Пожежі біля населених пунктів Боброве, Воронове, Трьохізбенка, Муратове сьогодні о 8.30 було ліквідовано.

Шість осередків пожеж на Луганщині приборкали вогнеборці

У Станично-Луганському районі до гасіння пожежі на близько 2 тис. га залучено пожежний потяг. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх осередків складає понад 20 тис. га.

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади. Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.


Шість осередків пожеж на Луганщині приборкали вогнеборці

Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру на території Луганської області 5−6 жовтня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря прогріється до 23 градусів.

Джерело: Ракурс


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