Шість осередків пожеж на Луганщині приборкали вогнеборці — пожежі на Луганщині

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Пожежі на Луганщині продовжують ліквідовувати вогнеборці Держслужби України з надзвичайних ситуацій разом з військовими та силовиками.

Станом на ранок 5 жовтня з восьми основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності шість осередків вдалося ліквідувати, ще один було локалізовано. Зараз пожежники намагаються приборкати лісову пожежу в районі села Смолянинове в Новоайдарському районі. Там горить понад 1,4 тис. га лісу.

На жаль, під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких: троє осіб загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа — від отриманих опіків, троє осіб — внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох осіб встановлюється, — інформує прес-центр ДСНС.

Пожежі біля населених пунктів Боброве, Воронове, Трьохізбенка, Муратове сьогодні о 8.30 було ліквідовано.

У Станично-Луганському районі до гасіння пожежі на близько 2 тис. га залучено пожежний потяг. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх осередків складає понад 20 тис. га.

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади. Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру на території Луганської області 5−6 жовтня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря прогріється до 23 градусів.