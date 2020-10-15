Концерт у Харкові. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n145148-olya-polyakova-pogyrkalasya-v-efiri-zi-stepanovym-cherez-koncert-u-harkovi.html

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Співачка Ольга Полякова посперечалася з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим через його висловлювання. Причиною суперечки став концерт, який вона влаштувала у Харкові.

Співачка переконана, що таке масове порушення карантину не погіршило статистику захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 у Харкові. Про це вона заявила в прямому ефірі на телеканалі «Україна 24».

Полякова вимагала від Степанова визнати, що її концерт в Харкові не спровокував зростання захворюваності на COVID-19.

За словами глави МОЗ, Харків на момент проведення концерту, був у топі по захворюваності в Україні. Тепер там фіксують 500−600 випадків щодня.

Степанов додав, що мав претензії до організаторів концерту, а не до співачки.

Він зауважив, що під час зростання чисельності інфікованих коронавірусною хворобою МОЗ не буде дозволяти проводити масові концерти, бо «це впливає і не важливо, хто співає".

Чи вплинув концерт, в якому ви брали участь? Вплинув, — констатував Степанов.



Нагадаємо, що поліція відкрила провадження за фактом порушення карантинних вимог під час концерту на честь свята за участю співачки Олі Полякової, що відбувся у суботу, 3 жовтня.

Згодом очільник МОЗ Максим Степанов також звинуватив організаторів концерту та владу Харкова у порушенні карантину. Він вважає неприпустимим проводити такі заходи в умовах, коли Харківська область є лідером щодо приросту нових інфікованих на коронавірус.