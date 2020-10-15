В Україні триває атестація прокурорів місцевих прокуратур, фото: Офіс генпрокурора

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Прокурори місцевих прокуратур та військових прокуратур гарнізонів (на правах місцевих) сьогодні, 15 жовтня, почали проходити атестацію.

Всього атестація охопить понад 6 тис. прокурорів, які подали заяви про переведення на посаду прокурора в окружну прокуратуру та про намір пройти атестацію, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Процес атестації прокурорів включає кілька етапів.

Перший етап атестації відбуватиметься в Києві з 15 по 30 жовтня. Під час нього прокурори складатимуть іспит у формі анонімного тестування, щоб продемонструвати свої знання закону та вміння його застосовувати. В межах цього тесту за 100 хв потрібно дати відповіді на 100 запитань.

Наступний етап атестації передбачає проходження тестування на загальні здібності та навички. До нього допустять прокурорів, які набрали мінімальний прохідний бал — 70.

Останнім етапом атестації буде співбесіда, яка включає в себе виконання ситуаційного завдання.

Зазначається, що процес атестації є однаковим для всіх прокурорів та ідентичним процедурі атестації прокурорів Генпрокуратури перед створенням Офісу Генпрокурора та прокурорів регіональних прокуратур, які стали обласними.

Нагадаємо, атестацію прокурорів Генпрокуратури проводили восени 2019 року.