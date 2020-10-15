Лікарі Києва масово звільняються, фото — БелТа

https://racurs.ua/ua/n145150-likari-masovo-zvilnyautsya-klychko-rozpoviv-pro-vidtik-kadriv-iz-medzakladiv-kyieva.html

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Звільнення медиків з лікарень Києва набуло масового характеру. У січні — вересні зі столичних медичних закладів звільнилися понад 7 тис. працівників.

Майже половина з них — технічні робітники, не медики. На жаль, є й відтік медичних кадрів, — заявив мер під час онлайн прес-конференції 15 жовтня.

Така ситуація складається навіть попри виплату окремих надбавок до зарплат з міського бюджету. За дев’ять місяців 2020 року Київ профінансував цей напрямок майже на мільярд гривень.

Кличко переконує, що причини звільнення медиків різні. Одна з них — пандемія, оскільки медпрацівники належать до груп ризику і частина з них вирішила не наражати себе на небезпеку.

Тому наразі у столичних медзакладах майже 7,5 тис. вакансій.

Кличко нарікає на те, що випускники, які навчалися за державним і місцевим замовленням (лікарі і середній медичний персонал), після навчання не йдуть працювати до комунальних лікарень. Вимогу відпрацювати у замовника не менше трьох років скасували в 2017 році.

За його словами, у 2020 році з медколеджів Києва випустили 557 бюджетників, з яких тільки 207 пішли працювати в комунальні лікарні медсестрами.