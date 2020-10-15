Коли почнуться канікули у Києві, розповів Кличко

Канікули. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145151-koly-pochnutsya-kanikuly-u-kyievi-rozpoviv-klychko.html

Ракурс

Канікули у столиці Україні розпочнуться вже 21 жовтня, що трохи раніше, ніж планувалося. Причиною такого рішення стало швидке поширення коронавірусу серед педагогів.

Наразі на карантин закриті п’ять шкіл. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

За його словами, повністю зачиненими на карантин через поширення коронавірусної інфекції виявились три школи у Печерському районі, та по одній в Оболонському та Подільському районах.

На дистанційному навчанні наразі перебувають 590 класів у 186 школах столиці. Хворих на коронавірус школярів 610, а серед педагогів інфекцію підхопили 412 вчителів.

Натомість у дитячих садочках закрили 68 груп, на карантин пішли чотири садочки. З них два садки Святошинського району. Наповненість дитячих садків складає понад 57%.

Нагадаємо, що за минулу добу в Києві виявили ще 445 хворих на коронавірус. З них 17 випадків виявилися летальними. Всього від коронавірусу у столиці померли 535 людей. Підтверджених випадків хвороби — 28 тис. 957. Спалах COVID-19 у Києві столиця ліквідовує власними силами і марно очікує від уряду використання ліжкового фонду відомств та академічних лікарень.