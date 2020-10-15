Меру пресечения Мангеру и Левину продлил суд. Фото: nikcenter.org

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Ракурс

Меру пресечения подозреваемым в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк продлили.

Киевский апелляционный суд 15 октября поддержал позицию прокурора и отказал в удовлетворении апелляции на арест обвиняемым по делу председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и его сообщнику Алексею Левину. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.

У Венедиктовой отметили, что сегодня Днепровский райсуд Киева полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения и вернул Мангера и Левина в следственный изолятор. Оба подозреваемых будут находиться под стражей до 13 декабря 2020 года.

Как известно, Мангеру и Левину инкриминируют нарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Оба не признают своей вины в убийстве активистки.

Напомним, прокуратура будет просить до 12 лет тюрьмы председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Херсонского облсовета Алексею Левину.