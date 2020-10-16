Степанов. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145185-koronavirus-v-ukrayini-stavlyat-usim-hto-maie-podibni-symptomy-moz.html

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Коронавірус в Україні швидко поширюється, та як виявилося, цей діагноз ставлять майже усім підряд, хто має схожі симптоми. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, майже третина ПЛР-тестів є негативними за підтвердженого діагнозу «коронавірус».

Лікарі визначають інфекцію лише за симптоматикою хвороби. Про це він розповів в ефірі ток-шоу «Право на владу».

За його словами, в країні досі немає обов’язкового підтвердження діагнозу ПЛР-тестуванням. Він додав, що навіть ПЛР-тести не здатні гарантувати результат, оскільки деякі люди відрізняються специфічними фізіологічними особливостями, завдяки чому неможливо вчасно виявити хворобу.

За світовою статистикою до 30% ПЛР-тестів є негативними за підтвердженого діагнозу «COVID-19», — заявив міністр охорони здоров’я.



Степанов заявив, що якщо по усім клінічним ознакам підтверджується коронавірусна хвороба, то відразу відбувається госпіталізація та процес лікування. Питання про госпіталізацію та лікування визначають лікарі, до яких звернувся пацієнт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що результати ПЛР-тестів в Україні можуть бути хибними через незадовільний стан багатьох лабораторій у країні. Більшість лабораторій технічно та інженерно не відповідають вимогам, щоб ставити «чисті» реакції.