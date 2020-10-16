Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 15 октября, вирус был обнаружен у 5 тыс. 992 украинцев.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 287 тыс. 231 человек. Одолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 269 человек, а в целом уже выздоровели 121 тыс. 919 человек. Сейчас болеют 159 тыс. 904 пациента. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.



Умерли от болезни 106 человек. Общее число жертв составляет 5 тыс. 408 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 356 тыс. 714.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области (544 человека), Одесской области (502 больных), г. Киев (455 инфицированных) и в Днепропетровской области (423 человека). Наименьшее количество случаев COVID-19 15 октября фиксировалось в Херсонской и Кировоградской областях — 69 и 28 случаев соответственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ноябре в Украине ежедневно могут фиксировать до 10 тыс. новых заражений коронавирусом. Сейчас Украина уверенно идет к худшему сценарию пандемии COVID-19.