Буде і про зброю — Зеленський натякнув про майбутні щомісячні опитування, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n145191-bude-i-pro-zbrou-zelenskyy-natyaknuv-pro-maybutni-schomisyachni-opytuvannya-video.html

Ракурс

Всенародне опитування від президента України 25 жовтня може стати тільки першим у списку Володимира Зеленського.

У відеозверненні президент припустив, що може запитувати думку населення щотижнево і щомісячно. При цьому Зеленський закликав громадян надсилати йому власні варіанти питань, як от — поцікавитися думкою щодо легалізації зброї, терміну навчання у школі, подвійного громадянства чи єврономерів.

Президент у новому відео дорікнув політикам, які критикують його ідею із проведенням опитування, і знову звернувся до громадян на «ти».

Ти помітив як політики критикують ідею провести опитування, як бояться твоєї думки? Вони вважають, що українці дурні та недосвідчені і не дай Боже в них щось питати. Вони дуже бояться, що народовладдя реально запрацює і вони стануть непотрібними, їхня думка буде нікому не цікавою, бо все вирішуватимуть громадяни, — сказав глава держави у новому зверненні.

У відео Зеленський заявив, що «ніщо не заважає нам щотижня чи щомісяця говорити про важливе і дізнаватися твою думку». Президент закликав громадян у коментарях під відео писати власні питання, які варто обговорити в країні.

Нагадаємо, що Зеленський сьогодні оприлюднив решту питань громадянам.

Таким чином, 25 жовтня на так званому всенародному опитуванні президент хоче запитати про таке: