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Володимир Зеленський, фото: Politeka
Опитування Зеленського — всі п’ять питань назвали ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n145159-opytuvannya-zelenskogo-vsi-p-yat-pytan-nazvaly-zmi-foto.htmlРакурс
Володмир Зеленський, президент України, станом на сьогодні назвав лише перші два з п’яти питань опитування громадян, анонсованого ним на 25 жовтня.
Ймовірний повний перелік усіх п’яти питань назвало видання «Новое время» з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
За інформацією видання, українцям 25 жовтня поставлять такі питання:
- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
- Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
- Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
- Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?
- Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?
Подоляк зазначив, що стосовно п’ятого питання ще тривають обговорення.
Також соцмережами поширюється фотографія нібито бюлетеня, поставити в якому свої відповіді на п’ять питань від Зеленського українцям пропонуватимуть 25 жовтня.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 15 жовтня, опублікував відео, в якому озвучив друге з п’яти питань.
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