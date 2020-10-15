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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Politeka

Опитування Зеленського — всі п’ять питань назвали ЗМІ (ФОТО)

15 жов 2020, 14:37
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Володмир Зеленський, президент України, станом на сьогодні назвав лише перші два з п’яти питань опитування громадян, анонсованого ним на 25 жовтня.

Ймовірний повний перелік усіх п’яти питань назвало видання «Новое время» з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За інформацією видання, українцям 25 жовтня поставлять такі питання:

  1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
  2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
  3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
  4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?
  5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Подоляк зазначив, що стосовно п’ятого питання ще тривають обговорення.

Також соцмережами поширюється фотографія нібито бюлетеня, поставити в якому свої відповіді на п’ять питань від Зеленського українцям пропонуватимуть 25 жовтня.


Знімок ймовірного бюлетеня президентського опитування, запланованого на 25 жовтня, фото: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 15 жовтня, опублікував відео, в якому озвучив друге з п’яти питань.


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