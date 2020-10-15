Володимир Зеленський, фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n145159-opytuvannya-zelenskogo-vsi-p-yat-pytan-nazvaly-zmi-foto.html

Ракурс

Володмир Зеленський, президент України, станом на сьогодні назвав лише перші два з п’яти питань опитування громадян, анонсованого ним на 25 жовтня.

Ймовірний повний перелік усіх п’яти питань назвало видання «Новое время» з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За інформацією видання, українцям 25 жовтня поставлять такі питання:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих? Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Подоляк зазначив, що стосовно п’ятого питання ще тривають обговорення.

Також соцмережами поширюється фотографія нібито бюлетеня, поставити в якому свої відповіді на п’ять питань від Зеленського українцям пропонуватимуть 25 жовтня.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 15 жовтня, опублікував відео, в якому озвучив друге з п’яти питань.