Опозиція відповіла Зеленському на друге питання про ВЕЗ на Донбасі, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145155-spochatku-deokupaciya-donbasu-a-potim-vilni-ekonomichni-zony-opozyciya-vidpovila-zelenskomu.html

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Опитування Володимира Зеленського щодня провокує реакцію опозиції на кожне нове запитання. У четвер, 15 жовтня, президент оприлюднив друге із п’яти запитань, які він планує винести на так званий пробний референдум 25 жовтня.

Нагадаємо, що після питання про доцільність довічного терміну корупціонерам Зеленський запропонував громадянам відповісти про запровадження вільної економічної зони на Донбасі.

Опозиція жорстко відреагувала на друге питання президента. Головна претензія керівників фракцій «Голос» і «Європейська солідарність» — спочатку треба деокупувати Донбас, а потім розмірковувати про створення там вільної економічної зони.

Заступник очільника фракції «ЄС» в Раді Ірина Геращенко дивується тому, що Зеленський знає, як «зробити ВЕЗ на замінованій, нашпигованій зброєю території».

Нехай подає закон у ВР, де в нього є монобільшість, до чого тут опитування? Зеленський запитує в народу про вільні економічні зони на Донбасі. На якому? Звільненому чи окупованому? До демілітаризації чи після? Якщо Зеленский хоче вільну зону там, то чи не варто спочатку звільнити територію від путінської армії? — написала Геращенко у Фейсбук.

Керівник фракції «Голос» Кіра Рудик вважає, що оточення президента «втрачає відчуття реальності», а друге запитання від президента, на її думку, показує сумнівність цієї ідеї та безпорадність голови держави.

За словами Рудик, зараз головні проблеми Донбасу — це формат та ефективність мирного процесу, а також деокупація та реінтеграція територій.

«Голос» вимагає від президента України припинити публічну дискредитацію своєї посади, яка є одним із символів державності.